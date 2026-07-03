Анна Чиповская была замечена на пляже с актёром Петром Рыковым

Звезда «Холопа-3» Анна Чиповская рассказала о съёмках в фильме, которые прошли в прошлом году. В картине было немало сложных сцен с драками, погонями и т.п., но Чиповской повезло: ее съемочный процесс кардинально отличался от того, что проходил у коллег. Чиповская вальяжно лежала полуголая на пляже с симпатичным парнем. Подробности на видео.