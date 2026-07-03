Водоканал: Ливневки Петербурга готовы к дождям

В Петербурге с 3 июля продолжаются сильные дожди. Так, за первые 20 минут в Красном Селе выпало 7,31 миллиметра осадков. Ухудшение погоды ожидается и 4 июля. Как сообщила пресс-служба ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга», система водоотведения функционирует в штатном режиме и справляется с дождевой водой.