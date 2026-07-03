Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Синоптик раскритиковал термин «осенний» для ожидаемого в Москве дождя

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев назвал некорректной формулировку «осенний» для описания дождя, который пройдет на выходных в Москве.

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев назвал некорректной формулировку «осенний» для описания дождя, который пройдет на выходных в Москве.

Ранее некоторые СМИ писали о том, что в столице на выходных пойдет «осенний дождь».

По словам Голубева, в Москве на выходных ожидается облачная погода, даже пасмурная. Тем не менее прогнозируется высокая температура, которая совершенно не подходит для «осеннего дождя».

«Нет, эта формулировка абсолютно не корректна», — заявил синоптик.

Он пояснил, что ожидаемые с 3 по 7 июля дожди и грозы являются обычной сменой погодных условий после жаркого периода в Москве и Подмосковье.

Голубев рассказал, что на выходных ожидается снижение температуры воздуха на 3 градуса ниже нормы. Изнуряющая жара уйдет.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.