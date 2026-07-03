Синоптик раскритиковал термин «осенний» для ожидаемого в Москве дождя

Начальник отдела краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев назвал некорректной формулировку «осенний» для описания дождя, который пройдет на выходных в Москве.
Ранее некоторые СМИ писали о том, что в столице на выходных пойдет «осенний дождь».
По словам Голубева, в Москве на выходных ожидается облачная погода, даже пасмурная. Тем не менее прогнозируется высокая температура, которая совершенно не подходит для «осеннего дождя».
«Нет, эта формулировка абсолютно не корректна», — заявил синоптик.
Он пояснил, что ожидаемые с 3 по 7 июля дожди и грозы являются обычной сменой погодных условий после жаркого периода в Москве и Подмосковье.
Голубев рассказал, что на выходных ожидается снижение температуры воздуха на 3 градуса ниже нормы. Изнуряющая жара уйдет.
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