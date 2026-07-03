Более 4 тыс. жителей Кузбасса приняли участие в ярмарке трудоустройства

В этом году программа была расширена новыми форматами: работали консультационные пункты по составлению резюме и подготовке к собеседованию, специалисты фонда «Защитники Отечества» проводили индивидуальные консультации для бойцов СВО и их близких. В Кемерове прошел диалог о предпринимательстве, в Анжеро-Судженске — выставка продукции социальных контрактов, а в Новокузнецке на «Фестивале профессий» для детей организовали «Город мастеров» с самыми актуальными специальностями.