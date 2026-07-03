Более 4 тыс. жителей Кузбасса приняли участие в ярмарке трудоустройства

Федеральный этап Всероссийской ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей» состоялся 26 июня в Кузбассе по нацпроекту «Кадры». В нем приняли участие свыше 4 тысяч жителей, сообщили в региональном министерстве социальной защиты населения.
Масштабное кадровое мероприятие состоялось на 23 площадках Кузбасса, центральными из которых стали кадровые центры Кемерова и Новокузнецка. Около 300 предприятий представили свыше 5,5 тысячи вакансий. По итогам ярмарки предложения от работодателей получили более 1100 человек.
В этом году программа была расширена новыми форматами: работали консультационные пункты по составлению резюме и подготовке к собеседованию, специалисты фонда «Защитники Отечества» проводили индивидуальные консультации для бойцов СВО и их близких. В Кемерове прошел диалог о предпринимательстве, в Анжеро-Судженске — выставка продукции социальных контрактов, а в Новокузнецке на «Фестивале профессий» для детей организовали «Город мастеров» с самыми актуальными специальностями.
Нацпроект «Кадры» поможет качественно и оперативно готовить специалистов под потребности работодателей благодаря скоординированной работе образовательных учреждений, компаний и государства. К 2029 году планируется обновить всю сеть службы занятости — будут открыты новые кадровые центры «Работа России». В них предприятиям окажут адресную поддержку, а соискателям помогут найти работу, сформировать карьерный трек, обновить профессиональные знания или получить новую востребованную специальность. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.