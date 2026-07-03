Не только лечение: Как московские онкопсихологи помогли десяткам тысяч пациентов и их близким

Московская служба онкопсихологов за три года работы провела более 36 тысяч консультаций для пациентов с онкологическими заболеваниями и их близких. Специалисты сопровождают человека на всех этапах лечения — от постановки диагноза до ремиссии, работая на стыке психологии, психиатрии и онкологии.