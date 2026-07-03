Поселение пары барсуков обнаружили в Воронежском заповеднике

С середины 1990-х годов ученые отмечали снижение численности вида. По результатам учётов 1997—2015 гг. обнаружилось уменьшение среднего числа выводков лисицы и барсука в 2 раза, а енотовидной собаки — в 8 раз по сравнению с результатами одного из первых учётов по норам, проведённого на территории Воронежского заповедника в 1959 году.