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Поселение пары барсуков обнаружили в Воронежском заповеднике

В месте находки установили фотоловушку.

Поселение открыл любитель природы и добровольный помощник орнитолога Сергей Шевченко. Он рассказал, где видел семейство, что позволило установить в этом месте фотоловушку для наблюдения за животными.

Записанное видео позволило ученым познакомимся с обитателями городка и их соседями, которые наведывались сюда.

О численности барсуков в Воронежском заповеднике нет точных данных. Их количество менялось на протяжении нескольких лет.

— По данным последнего полного учёта, проведённого Сергеем Фёдоровичем Сапельниковым в 2006 году, на всей территории заповедника зарегистрировано 14 обитаемых барсучьих нор (при среднем многолетнем количестве — 38 нор), 4 из которых являлись выводковыми, — поделились в заповеднике. — Всего в тот год учтён 31 барсук (при средней многолетней численности — 101 особь).

С середины 1990-х годов ученые отмечали снижение численности вида. По результатам учётов 1997—2015 гг. обнаружилось уменьшение среднего числа выводков лисицы и барсука в 2 раза, а енотовидной собаки — в 8 раз по сравнению с результатами одного из первых учётов по норам, проведённого на территории Воронежского заповедника в 1959 году.

Посмотреть запись фотоловушки можно здесь.