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Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы

Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили на сайте кабмина по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.

Вице-премьер России Александр Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива для скорейшего удовлетворения внутреннего спроса в регионах. Об этом в четверг, 3 июля, сообщили на сайте кабмина по итогам совещания о ситуации на топливном рынке.

— В рамках совещания основное внимание было уделено региональным топливным рынкам Иркутской области и Забайкальского края, где в настоящее время сохраняется напряженная обстановка в части топливообеспечения, — говорится в сообщении.

Главы субъектов доложили о принимаемых мерах, запасах и поставках нефтепродуктов, уточнили на сайте правительства РФ.

Правительство России рассматривает возможность временно разрешить выпуск и продажу бензина и дизельного топлива более низких экологических стандартов — вплоть до «Евро-2». До июля 2027 года в стране могут разрешить производство, обращение и импорт топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Андрея Бундина, к каким проблемам у автомобиля может привести топливо класса «Евро-2».

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