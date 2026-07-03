Новак поручил нефтяникам обеспечить дополнительные поставки топлива в регионы

Правительство России рассматривает возможность временно разрешить выпуск и продажу бензина и дизельного топлива более низких экологических стандартов — вплоть до «Евро-2». До июля 2027 года в стране могут разрешить производство, обращение и импорт топлива классов «Евро-2», «Евро-3» и «Евро-4». «Вечерняя Москва» узнала у автоэксперта Андрея Бундина, к каким проблемам у автомобиля может привести топливо класса «Евро-2».