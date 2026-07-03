Руденя и Голикова поздравили калининградцев с 80-летием области

— Это воистину историческое событие, которое связано с результатами Второй Мировой войны, — отметила Татьяна Голикова. — Мы преклоняем головы перед советскими солдатами, которые отдали свои жизни для того, чтобы был мир на земле, мир в стране. Отдаем дань первым переселенцам, которые после войны приехали в этот регион, чтобы открыть новую главу в жизни. Сегодня это наша геостратегическая территория. Форпост Российской Федерации на западных границах. Здесь наш Балтийский флот, развивается наука, промышленность, культура. Самое главное богатство области — это, конечно же, жители. За последние 5 лет область приросла на 1,4%. Пусть это не очень большие цифры, но и они свидетельствуют о том, что уровень жизни растет, сюда приезжают, создают свои семьи. Мы с удовольствием взаимодействием с Калининградской областью и сделаем все, чтобы регион развивался.