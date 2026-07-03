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Водяной фейерверк с грозовыми спецэффектами: какой будет погода в Калининграде в День города

Северо-западный ветер разгонится до 17−20 м/с.

Источник: Клопс.ru

В Калининградской области в субботу, 4 июля, праздничная погода будет салютовать струями ливней и раскатами грома. Об этом предупредили в региональном МЧС.

Ветер ночью юго-западный 12−17 м/с, на побережье Балтики северо-западный 17−20 м/с, днём северо-западный 12−17 м/с. Температура воздуха ночью +15…+19 градусов, днём +18…+21°C. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря до 3 м.

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