Водяной фейерверк с грозовыми спецэффектами: какой будет погода в Калининграде в День города

В Калининградской области в субботу, 4 июля, праздничная погода будет салютовать струями ливней и раскатами грома. Об этом предупредили в региональном МЧС.
Ветер ночью юго-западный 12−17 м/с, на побережье Балтики северо-западный 17−20 м/с, днём северо-западный 12−17 м/с. Температура воздуха ночью +15…+19 градусов, днём +18…+21°C. Высота волн в юго-восточной части Балтийского моря до 3 м.
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