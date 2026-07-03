Солист группы «Корни» Александр Бердников хочет побороться за место в Госдуме

Российский певец и солист группы «Корни» Александр Бердников планирует побороться за место в Государственной думе РФ. Об этом сообщает издание StarHit.
Напомним, что ранее артист вступил в партию «Новые люди», где с 1 июля начался предвыборный съезд. Бердников намерен баллотироваться по 208-му одномандатному округу.
Сам участник группы «Корни» рассказал, что в случае избрания он планирует сосредоточиться на защите семейных ценностей и развитии семейной политики. Также певец хочет привлечь внимание к улучшению социальной инфраструктуры в стране и повышению качества жизни людей в регионах.
Ранее KP.RU сообщал, что к партии «Новые люди» присоединился рэпер Гуф (настоящее имя Алексей Долматов). Исполнитель выступил с речью на совещании партии, удивив поклонников своим решением о смене рода деятельности.