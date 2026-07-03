Роднина сообщила, что сама заправляет автомобиль

По словам Родниной, она понимает причины текущей ситуации и воспринимает её без лишней тревоги. Депутат отметила, что ситуация с бензином не сильно повлияла на её повседневные поездки. В обычной жизни она сталкивается с теми же трудностями, что и другие автомобилисты.