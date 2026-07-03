Актер Даниэль Вегас получил травму на съемках

«Для меня это тяжелее всего — работа стоит, а я привык быть в движении. Врачи нашли у меня особенный синдром. Есть шанс обойтись без операции, и я очень на это надеюсь. Но восстановление в среднем около трех месяцев. Для меня это космически долго. Так что сейчас моя главная роль — пациент», — рассказал актер.