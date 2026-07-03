Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Актер Даниэль Вегас получил травму на съемках

Актер Даниэль Вегас получил травму, когда принимал участие в съемках нового проекта.

Актер Даниэль Вегас получил травму, когда принимал участие в съемках нового проекта. В комментарии Super он рассказал, что у него диагностировали вывих плечевого сустава.

По словам актера, все произошло на съемочной площадке с неровным ландшафтом. Во время бега, он оступился и полетел вниз с обрыва. В результате падения основной удар пришелся на плечо. Первоначально от вызова скорой помощи отказались, и Даниэль продолжил съемки, несмотря на болевые ощущения. Лишь когда рука онемела, вызвали медиков.

Теперь Вегас не может даже пошевелить травмированной рукой, из-за чего был вынужден на время отказаться от работы в нескольких проектах. Врачи ему сказали, что восстановление займет около трех месяцев.

«Для меня это тяжелее всего — работа стоит, а я привык быть в движении. Врачи нашли у меня особенный синдром. Есть шанс обойтись без операции, и я очень на это надеюсь. Но восстановление в среднем около трех месяцев. Для меня это космически долго. Так что сейчас моя главная роль — пациент», — рассказал актер.

До этого сообщалось, что телеведущему и шоумену Дмитрию Диброву сделали операцию на руке после травмы, полученной в результате падения с лестницы в московском клубе.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале «МК» в MAX.