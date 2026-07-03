Актер Даниэль Вегас получил травму на съемках

Актер Даниэль Вегас получил травму, когда принимал участие в съемках нового проекта. В комментарии Super он рассказал, что у него диагностировали вывих плечевого сустава.
По словам актера, все произошло на съемочной площадке с неровным ландшафтом. Во время бега, он оступился и полетел вниз с обрыва. В результате падения основной удар пришелся на плечо. Первоначально от вызова скорой помощи отказались, и Даниэль продолжил съемки, несмотря на болевые ощущения. Лишь когда рука онемела, вызвали медиков.
Теперь Вегас не может даже пошевелить травмированной рукой, из-за чего был вынужден на время отказаться от работы в нескольких проектах. Врачи ему сказали, что восстановление займет около трех месяцев.
«Для меня это тяжелее всего — работа стоит, а я привык быть в движении. Врачи нашли у меня особенный синдром. Есть шанс обойтись без операции, и я очень на это надеюсь. Но восстановление в среднем около трех месяцев. Для меня это космически долго. Так что сейчас моя главная роль — пациент», — рассказал актер.
До этого сообщалось, что телеведущему и шоумену Дмитрию Диброву сделали операцию на руке после травмы, полученной в результате падения с лестницы в московском клубе.
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