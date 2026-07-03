В Омске отремонтировали памятный знак в виде старинной пушки

Знак был установлен в память о закладке первой Омской крепости в 1716 году. Хотя он не входит в реестр объектов культурного наследия, это один из символов Омска. Саму пушку разместили в 1996 году в память о высадке отряда первопроходцев под руководством подполковника Ивана Бухгольца, положившей начало строительству оборонительных сооружений крепости.