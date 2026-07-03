В Омске отремонтировали памятный знак в виде старинной пушки

Ремонт исторического знака — старинной металлической пушки с ядрами, установленной на стрелке Оми и Иртыша, провели в Омске в соответствии с целями нацпроекта «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил мэр города Сергей Шелест.
Знак был установлен в память о закладке первой Омской крепости в 1716 году. Хотя он не входит в реестр объектов культурного наследия, это один из символов Омска. Саму пушку разместили в 1996 году в память о высадке отряда первопроходцев под руководством подполковника Ивана Бухгольца, положившей начало строительству оборонительных сооружений крепости.
«Привели в порядок сам знак и постамент, восстановили разрушенные надписи. Дорогие омичи, надеюсь на ваше бережное отношение к обновленному объекту городской среды», — отметил глава города в соцсетях.
Добавим, что рядом реконструируется площадь Бухгольца: демонтирован шар «Держава», новую скульптуру которого изготавливает мастер Михаил Минин. Изменения в центре города проходят в рамках подготовки к празднованию 310-летия Омска, которое отметят 1 августа.
Национальный проект «Туризм и гостеприимство» помогает развивать инфраструктуру, производить оборудование, готовить кадры для отрасли и продвигать путешествия как по России, так и за рубежом. Туристы получают качественный сервис и отличные впечатления, а бизнес — поддержку государства. Все это делает поездки удобными, безопасными и интересными. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.