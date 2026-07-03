Открыт первый в Большеболдинском округе официальный пляж

Первый в Большеболдинском муниципальном округе Нижегородской области официальный пляж открылся в Большом Болдине в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» («ФКГС») и программы благоустройства округа, об этом сообщается в канале администрации округа в мессенджере MAX.
«Мы создали место, где каждый сможет найти свой уголок для спорта, здоровья и отдыха. Длина водоема позволяет не только поплавать от души, но и потренироваться для российских соревнований (длина более 60 метров)», — отмечается в сообщении.
На белом чистом песке пляжа можно загорать, играть в бадминтон, волейбол и прочее. К услугам тех, кто просто хочет комфортно отдохнуть и погреться под ласковым солнцем — шезлонги и зонтики, тем кто любит побыть у воды — пирс на рыбацком пруду.
На пляже есть раздевалка, душ, туалет, для безопасности работают две видеокамеры, наблюдательный пункт, спасатель, по выходным дням в солнечную погоду работает кафе.
«Пусть эта зона рекреации будет всегда востребованной, а в перспективе весь Яблоневый сад станет любимым местом доступного отдыха для болдинцев!» — подчеркнули в администрации Большеболдинского округа.
Ранее пляжникам объяснили, почему не стоит в разгоряченном состоянии нырять в холодную воду.