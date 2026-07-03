Открыт первый в Большеболдинском округе официальный пляж

На белом чистом песке пляжа можно загорать, играть в бадминтон, волейбол и прочее. К услугам тех, кто просто хочет комфортно отдохнуть и погреться под ласковым солнцем — шезлонги и зонтики, тем кто любит побыть у воды — пирс на рыбацком пруду.