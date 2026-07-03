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Минэнерго подтвердило планы по снижению биржевых продаж дизеля до 10%

В России планируют снизить норматив обязательных продаж дизельного топлива на бирже с 16% до 10%. Об этом сообщили в Министерстве энергетики. В ведомстве подтвердили, что такие изменения действительно рассматриваются и находятся в стадии подготовки.

«Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16% до 10%», — заявили в Минэнерго.

Ранее правительство уже снизило норматив биржевых продаж бензина — с 15% до 10%.

Ранее Life.ru сообщал, что правительство разрешило выпуск бензина «Евро-3» до конца 2026 года. В частности, отдельные НПЗ смогут производить бензин класса «Евро-5» с содержанием серы до 150 мг на килограмм, а для дизельного топлива установлен максимальный показатель в 350 мг на килограмм.

Больше аналитики о ценах, нефти, валюте и бизнесе — в разделе «Экономика» на Life.ru.