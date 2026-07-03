Во Франции на фоне жары сильно выросла смертность

Во Франции с 22 по 28 июня зарегистрировали 2025 дополнительных смертей на фоне аномальной жары, это на 29,1% больше, чем неделей ранее, сообщило Santé publique France.
Всего за неделю с 22 по 28 июня в стране зарегистрировали 8973 смерти от всех причин против 6948 неделей ранее. Увеличение в основном затронуло людей старше 45 лет, среди них число смертей выросло на 2001.
Сильнее всего смертность выросла среди умерших дома, показатель увеличился на 91%, в домах престарелых он вырос на 37%, в медучреждениях — на 19,7%.
В Santé publique France уточнили, что данные основаны на электронных свидетельствах о смерти и пока не являются окончательными.
На фоне жары во Франции похоронные службы сообщили о перегруженности, в бюро в Обервилье под Парижем загрузка выросла с обычных 60−65% до 90−95%. В Орлеане одна из крупных похоронных компаний сообщила о росте числа смертей на 20−30% за последние дни.
К концу июня аномальная жара охватила Францию, Испанию, Италию, Великобританию и Германию. Во Франции 24 июня зафиксировали самый жаркий день за всю историю метеонаблюдений, средняя температура по стране составила 29,97 градусов. В коммуне Писос 23 июня температура достигла 44,3 градуса.
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