Во Франции на фоне жары сильно выросла смертность

На фоне жары во Франции похоронные службы сообщили о перегруженности, в бюро в Обервилье под Парижем загрузка выросла с обычных 60−65% до 90−95%. В Орлеане одна из крупных похоронных компаний сообщила о росте числа смертей на 20−30% за последние дни.