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Суд в Ростове приговорил мужчину к 12 годам колонии за финансирование ВСУ

Подсудимый систематически переводил деньги.

Ростовский областной суд вынес приговор местному жителю, обвиняемому в государственной измене (ст. 275 УК РФ).

Как следует из материалов дела, мужчина зарегистрировался в запрещённой в России соцсети, где подписался на блогера, признанного в РФ экстремистом. Подсудимый систематически переводил этому блогеру деньги, которые шли на финансовую поддержку вооружённых формирований Украины.

Суд назначил ему 12 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Дополнительно мужчина должен будет выплатить штраф в размере 200 тыс. рублей, а после освобождения его свобода будет ограничена ещё на два года.