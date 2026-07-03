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Мужчине, сбившему ребенка на катере, предъявили обвинения

Сбившему ребенка на катере жителю Воронежа предъявили обвинения.

ВОРОНЕЖ, 3 июл — РИА Новости. Воронежцу, который на катере насмерть сбил ребенка, предъявлено обвинение по статье «нарушение правил движения, повлекшее смерть», сообщили в Западном МСУТ СК России.

Водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, сообщали в СК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого.

«Жителю Воронежа предъявлено обвинение по части 2.1 статьи 263 УК РФ — нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, совершенное лицом в состоянии опьянения, повлекшее смерть человека», — сообщили в Telegram-канале ведомства.

Правоохранители добавили, что за это преступление грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.

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