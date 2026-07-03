Птицефабрика в Саратовской области автоматизирует производство

Аткарская птицефабрика в Саратовской области реализует инвестиционный проект, который предполагает строительство яйцесклада с установкой автоматической системы яйцесбора и яйцесортировочной машины, сообщили в региональном минсельхозе. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
По проекту уже построено помещение, внесен авансовый платеж за оборудование, ведутся подготовительные работы и благоустройство территории. Автоматизированная сортировка яйца будет способствовать росту производительности труда.
Отметим, что за пять месяцев 2026 года фабрика произвела 14,1 млн штук куриного яйца, 271,6 тыс. штук перепелиного яйца и 237 тонн мяса птицы в живом весе. Продукция поставляется в Аткарск, Петровск, Татищево, Саратов, а также на рынки Волгограда, Самары, Тольятти, Пензы и Кузнецка.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.