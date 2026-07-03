Птицефабрика в Саратовской области автоматизирует производство

Аткарская птицефабрика в Саратовской области реализует инвестиционный проект, который предполагает строительство яйцесклада с установкой автоматической системы яйцесбора и яйцесортировочной машины, сообщили в региональном минсельхозе. Ввод в эксплуатацию запланирован до конца 2026 года в соответствии с целями нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».