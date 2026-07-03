Ян Топлес рассказал, как жена отреагировала на его поцелуй с другой девушкой

Российский видеоблогер и телеведущий Ян Лапотков, известный как Ян Топлес, оказался в центре внимания общественности после появления в Сети видеозаписи с вечеринки, на которой он запечатлен целующимся с незнакомой девушкой. Мужчина состоит в браке. Он решил рассказать в личном блоге, как его супруга Екатерина отреагировала на измену.
— Катя мне пишет: «Смотри, что мне подписчики скинули». Мне жестко стыдно. Мы обсуждаем с ней это, приходим к пониманию. Мы восемь лет вместе, у нас очень много чего происходило в жизни, у нас крепкий брак. У нас глубокая любовь: мы очень уважаем и понимаем друг друга. (…) Мы обсудили с ней, что это ненормально, — сказал Лапотков.
Супруги пришли к выводу, что пока не будут подавать заявление на развод. Блогер также извинился перед девушкой, с которой целовался, если вдруг он задел ее чувства.
Ранее актер и юморист Михаил Галустян вместе со своей новой возлюбленной, визажистом Лилией Киосе, посетил концерт певца Леонида Агутина в Санкт-Петербурге. В тот день девушка впервые прокомментировала отношения со звездным избранником.