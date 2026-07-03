Ян Топлес рассказал, как жена отреагировала на его поцелуй с другой девушкой

— Катя мне пишет: «Смотри, что мне подписчики скинули». Мне жестко стыдно. Мы обсуждаем с ней это, приходим к пониманию. Мы восемь лет вместе, у нас очень много чего происходило в жизни, у нас крепкий брак. У нас глубокая любовь: мы очень уважаем и понимаем друг друга. (…) Мы обсудили с ней, что это ненормально, — сказал Лапотков.