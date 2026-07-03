Учительницу приговорили к 33 годам за изнасилование 13-летнего школьника в США

В публикации отметили, что на этапе вынесения приговора потерпевший, которому на момент совершения преступления было 13 лет, рассказал присяжным, что действия учительницы стоили ему дружбы, ощущения собственной личности и едва не подтолкнули его к самоубийству. А мать школьника заявила, что Руллан была манипулятором и ей никогда нельзя позволять причинять вред другому ребенку.