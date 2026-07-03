Учительницу приговорили к 33 годам за изнасилование 13-летнего школьника в США

В США бывшая учительница средней школы в Техасе приговорена к более чем 30 годам тюрьмы за сексуальное насилие над 13-летним учеником. Об этом сообщило издание New York Post.
«Присяжные округа Уэбб приговорили 30-летнюю Адриану Руллан к 33 годам тюрьмы, признав ее виновной в систематическом сексуальном насилии над ребенком младше 14 лет», — говорится в материале.
По данным издания, также суд обязал Руллан выплатить штраф в размере 20 тысяч долларов.
В публикации отметили, что на этапе вынесения приговора потерпевший, которому на момент совершения преступления было 13 лет, рассказал присяжным, что действия учительницы стоили ему дружбы, ощущения собственной личности и едва не подтолкнули его к самоубийству. А мать школьника заявила, что Руллан была манипулятором и ей никогда нельзя позволять причинять вред другому ребенку.
В статье уточнили, что учительница не признала себя виновной ни по одному из пунктов обвинения.
Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что учительнице из Нью-Джерси Эшли Фислер предъявлены обвинения в совращении и изнасиловании 13-летнего ученика, ей грозит до 200 лет тюрьмы. В течение года она неоднократно насиловала подростка в школе и своей машине. Также педагог снимала порно с участием жертвы.