Эксперты рассказали, можно разводить пчел на балконе

В Москве пчеловодство стремительно набирает популярность — ульи появляются не только на дачах, но и на балконах многоэтажек, крышах зданий и в городских парках. Однако законность такого хобби остается под вопросом. Об этом узнала «Российская газета» в беседе с экспертами.
«Установка ульев на балконе не предусмотрена законодательством. Люди идут на это на свой страх и риск, скорее в виде эксперимента», — рассказала эксперт-пчеловод Юлия Романенко.
Эксперт Иван Пигарев подтвердил, что точной статистики домашних пасек нет, поскольку владельцы стараются их скрывать. При этом, по его словам, сами пчелы обычно никого не напрягают, но «встречаются люди, которые иррационально требуют убрать пчел, обвиняя их в укусах, хотя на самом деле их кусают другие насекомые, например осы».
Один из самых заметных экспериментов городского пчеловодства провели на крыше дизайн-завода. Лабораторные исследования показали, что мед, собранный насекомыми, полностью соответствовал стандартам и был пригоден для употребления. Однако пыльца и перга содержали тяжелые металлы и продукты выхлопных газов, а сами пчёлы оказались истощены.
«Пчелы выступили своего рода фильтром, пропустив через себя нектар и пыльцу, загрязненные городом. В результате насекомые оказались ослабленными, хотя мед остался чистым», — пояснила Романенко.
Пигарев добавил, что в мед вредные вещества не попадают, но пчелам все же лучше жить в лесу, хотя и в московских парках есть немало хороших мест.
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