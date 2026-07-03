Эксперты рассказали, можно разводить пчел на балконе

Эксперт Иван Пигарев подтвердил, что точной статистики домашних пасек нет, поскольку владельцы стараются их скрывать. При этом, по его словам, сами пчелы обычно никого не напрягают, но «встречаются люди, которые иррационально требуют убрать пчел, обвиняя их в укусах, хотя на самом деле их кусают другие насекомые, например осы».