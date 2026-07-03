Помогает ли синдром отличника во взрослой жизни: ответ эксперта

Чрезмерное стремление к идеалу, известное как «синдром отличника», во взрослой жизни может как помогать, так и мешать. HR-эксперт Антонина Болгова рассказала, что перфекционизм по-разному влияет на карьеру, отношения и общее состояние человека. Об этом пишет NEWS.ru.
«Перфекционизм действительно приносит результаты: рост, ответственность, доверие. Это сильное качество, которое ценится и в работе, и в личной жизни. Но у этой силы есть обратная сторона: за внешней идеальностью часто скрываются напряжение и страх быть недостаточно хорошим», — отметила Болгова.
По словам специалиста, люди с высокими требованиями к себе часто добиваются успеха, но при этом сильнее переживают из-за ошибок и откладывают решения, стремясь сделать все идеально. Со временем это может приводить к усталости и эмоциональному выгоранию. Нездоровое стремление к идеалу может вредить карьере и отношениям.
Эксперт подчеркнула, что в долгосрочной перспективе выигрывают не те, кто избегает ошибок, а те, кто умеет действовать и учиться на опыте. Перфекционизм может быть полезным качеством, если он помогает развитию, а не превращается в постоянную попытку быть безупречным во всем.
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