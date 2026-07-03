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Помогает ли синдром отличника во взрослой жизни: ответ эксперта

HR-эксперт Болгова: нездоровый перфекционизм может мешать карьере и жизни.

Источник: Комсомольская правда

Чрезмерное стремление к идеалу, известное как «синдром отличника», во взрослой жизни может как помогать, так и мешать. HR-эксперт Антонина Болгова рассказала, что перфекционизм по-разному влияет на карьеру, отношения и общее состояние человека. Об этом пишет NEWS.ru.

«Перфекционизм действительно приносит результаты: рост, ответственность, доверие. Это сильное качество, которое ценится и в работе, и в личной жизни. Но у этой силы есть обратная сторона: за внешней идеальностью часто скрываются напряжение и страх быть недостаточно хорошим», — отметила Болгова.

По словам специалиста, люди с высокими требованиями к себе часто добиваются успеха, но при этом сильнее переживают из-за ошибок и откладывают решения, стремясь сделать все идеально. Со временем это может приводить к усталости и эмоциональному выгоранию. Нездоровое стремление к идеалу может вредить карьере и отношениям.

Эксперт подчеркнула, что в долгосрочной перспективе выигрывают не те, кто избегает ошибок, а те, кто умеет действовать и учиться на опыте. Перфекционизм может быть полезным качеством, если он помогает развитию, а не превращается в постоянную попытку быть безупречным во всем.

Ранее психолог Ирина Коновалова рассказала, что причины, по которым у человека «ничего не получается», часто не связаны со слабой волей. Дело может быть в ошибках мышления.