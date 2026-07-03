Помогает ли синдром отличника во взрослой жизни: ответ эксперта

Эксперт подчеркнула, что в долгосрочной перспективе выигрывают не те, кто избегает ошибок, а те, кто умеет действовать и учиться на опыте. Перфекционизм может быть полезным качеством, если он помогает развитию, а не превращается в постоянную попытку быть безупречным во всем.