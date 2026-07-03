Гарри Кейна захотели посвятить в рыцари после спасения Англии на ЧМ

Напомним, что поводом для такого предложения стал матч 1/16 финала чемпионата мира против команды Демократической Республики Конго, прошедший в американской Атланте. В той встрече англичане уступали в счёте, но Кейн оформил дубль и вырвал волевую победу со счётом 2:1, за что был признан лучшим игроком.