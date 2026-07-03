Жаркие выходные ждут нижегородцев

Жаркие выходные ждут жителей Нижнего Новгорода 4−5 июля, согласно данным Яндекс Погоды.
Утром температура составит +22°С. Днем воздух прогреется до +28°С. Вечером столбики термометров покажут +24°С. Ночью температура опустится до +19°С. Ветер восточный, порывы до 4 м/с.
В воскресенье, 5 июля, возможен небольшой дождь. Ветер восточный, днем юго-восточный, вечером южный, порывы до 6 м/с. Утром температура составит +24°С. Днем поднимется до +28°С. Вечером столбики термометров покажут +23°С. Ночью температура опустится до +17°С.
Среди российских городов-миллионников самую теплую погоду в выходные можно ждать в Самаре — здесь температура воздуха днем поднимется до +31°С. Холоднее всего будет в Москве — +20°С.