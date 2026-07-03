В выходные в Воронеже закроют проезд через перекресток улиц Куколкина и Никитинской

В субботу и воскресенье в центре Воронежа запланированы ремонтные работы на сетях. В связи с этим, с 21:00 пятницы, 3 июля, до 8:00 понедельника, 6 июля, будет запрещено движение автотранспорта через перекресток улиц Куколкина и Никитинской.