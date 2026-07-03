Спортсмен из Оренбуржья взял бронзу на первенстве России по легкой атлетике

Соревнования прошли с 26 по 28 июня в Казани. В тройном прыжке с результатом 14 метров 55 сантиметров Радомир Шестернин взял бронзовую медаль. Сегодня Радомир учится в Самаре и тренируется под руководством наставников Геннадия и Ольги Белковых. По итогам состязаний в Казани он включен в состав юниорской сборной России.