Спортсмен из Оренбуржья взял бронзу на первенстве России по легкой атлетике

Выпускник спортивной школы «Олимп» из Бугуруслана Оренбургской области Радомир Шестернин завоевал бронзу на первенстве России по легкой атлетике среди юниоров до 20 лет. Достижение атлета отвечает задачам госпрограммы «Спорт России», сообщили в городской администрации.
Соревнования прошли с 26 по 28 июня в Казани. В тройном прыжке с результатом 14 метров 55 сантиметров Радомир Шестернин взял бронзовую медаль. Сегодня Радомир учится в Самаре и тренируется под руководством наставников Геннадия и Ольги Белковых. По итогам состязаний в Казани он включен в состав юниорской сборной России.
Государственная программа «Спорт России» направлена на создание и улучшение условий для занятий физической активностью, популяризацию массового спорта и повышение качества жизни россиян. В стране расширяется соответствующая инфраструктура, проходят массовые мероприятия, реализуется Всероссийский физкультурно-спортивный комплекс «Готов к труду и обороне», а также появляются новые возможности для тренировок среди детей. Программа реализуется по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.