В Минэнерго подтвердили планы снизить норматив продаж дизтоплива на бирже

Ранее о планах властей снизить норматив до 10% от объема производства сообщили РБК два источника в нефтяной отрасли. По словам собеседников, вопрос подняли 2 июля на совещании по ситуации на топливном рынке у вице-премьера Александра Новака. Высвободившиеся в результате снижения биржевого норматива объемы дизтоплива, как предполагается, будут направлены для обеспечения нужд аграриев.