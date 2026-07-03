Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Минэнерго подтвердили планы снизить норматив продаж дизтоплива на бирже

Министерство энергетики подтвердило планы о снижении нормативов продаж дизтоплива на биржевых рынках до 10%, передает корреспондент РБК.

Источник: РБК

Министерство энергетики подтвердило планы о снижении нормативов продаж дизтоплива на биржевых рынках до 10%, передает корреспондент РБК.

«Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16% до 10%», — рассказали в Минэнерго.

Ранее о планах властей снизить норматив до 10% от объема производства сообщили РБК два источника в нефтяной отрасли. По словам собеседников, вопрос подняли 2 июля на совещании по ситуации на топливном рынке у вице-премьера Александра Новака. Высвободившиеся в результате снижения биржевого норматива объемы дизтоплива, как предполагается, будут направлены для обеспечения нужд аграриев.

По словам одного из источников, сроки действия изменений еще не определены. Необходимые документы и отчет о проделанной работе профильные ведомства должны представить правительству до 6 июля, рассказал другой собеседник.

2 июля правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15% до 10% от объема производства. Изменения будут действовать по 30 сентября 2026 года.

В июне более 40 российских регионов ввели различные ограничения на продажу топлива. 23 июня Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.

Новак заявил 26 июня, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка.

Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».

Узнать больше по теме
Александр Новак: биография заместителя Председателя Правительства РФ
Этот политик — значимая фигура в сфере энергетики, чья работа на государственном уровне направлена на развитие и модернизацию топливно-энергетического комплекса России. Деятельность Александра Новака включает решение стратегических задач, связанных с международным сотрудничеством, укреплением энергетической независимости страны и внедрением инноваций. Собрали главное из его биографии.
Читать дальше