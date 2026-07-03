В Минэнерго подтвердили планы снизить норматив продаж дизтоплива на бирже

Министерство энергетики подтвердило планы о снижении нормативов продаж дизтоплива на биржевых рынках до 10%, передает корреспондент РБК.
«Подтверждаем планы по снижению норматива обязательных продаж дизельного топлива на биржевых торгах с 16% до 10%», — рассказали в Минэнерго.
Ранее о планах властей снизить норматив до 10% от объема производства сообщили РБК два источника в нефтяной отрасли. По словам собеседников, вопрос подняли 2 июля на совещании по ситуации на топливном рынке у вице-премьера Александра Новака. Высвободившиеся в результате снижения биржевого норматива объемы дизтоплива, как предполагается, будут направлены для обеспечения нужд аграриев.
По словам одного из источников, сроки действия изменений еще не определены. Необходимые документы и отчет о проделанной работе профильные ведомства должны представить правительству до 6 июля, рассказал другой собеседник.
2 июля правительство снизило норматив обязательных продаж бензина 5-го класса на биржевых торгах с 15% до 10% от объема производства. Изменения будут действовать по 30 сентября 2026 года.
В июне более 40 российских регионов ввели различные ограничения на продажу топлива. 23 июня Федеральная антимонопольная служба поручила усилить контроль за реализацией топлива для аграриев.
Новак заявил 26 июня, что в России достаточно топлива для обеспечения внутреннего рынка.
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