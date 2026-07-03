Десятый кинофестиваль «Горький fest» открывается в Нижнем Новгороде

Напомним, что гости фестиваля смогут познакомиться с новыми картинами во время кинопоказов на различных площадках города. Программа мероприятия включает творческие встречи с актерами и режисссерами, киносеансы под открытм небом и просмотр соверменных российских фильмов в рамках конкурса.