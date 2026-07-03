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Десятый кинофестиваль «Горький fest» открывается в Нижнем Новгороде

По традиции мероприятие началось с шествия звезд по красной дорожке.

В Нижнем Новгороде проходит церемония открытия 10-го кинофестиваля «Горький fest» 3 июля.

По традиции мероприятие началось с шествия звезд по красной дорожке возле Театра драмы им. Горького. Президентом фестиваля является Михаил Пореченков. Генеральным продючером выступила Оксана Михеева.

Напомним, что гости фестиваля смогут познакомиться с новыми картинами во время кинопоказов на различных площадках города. Программа мероприятия включает творческие встречи с актерами и режисссерами, киносеансы под открытм небом и просмотр соверменных российских фильмов в рамках конкурса.