Десятый кинофестиваль «Горький fest» открывается в Нижнем Новгороде

В Нижнем Новгороде проходит церемония открытия 10-го кинофестиваля «Горький fest» 3 июля.
По традиции мероприятие началось с шествия звезд по красной дорожке возле Театра драмы им. Горького. Президентом фестиваля является Михаил Пореченков. Генеральным продючером выступила Оксана Михеева.
Напомним, что гости фестиваля смогут познакомиться с новыми картинами во время кинопоказов на различных площадках города. Программа мероприятия включает творческие встречи с актерами и режисссерами, киносеансы под открытм небом и просмотр соверменных российских фильмов в рамках конкурса.