В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали огненный смерч

В мае ученые рассказали, что Чернобыльская зона отчуждения стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. Согласно их исследованию, несмотря на радиоактивное загрязнение, зона, непригодная для постоянного проживания людей, со временем стала важной территорией для дикой природы.