В Чернобыльской зоне отчуждения зафиксировали огненный смерч

В Чернобыльской зоне отчуждения в Киевской области был зафиксирован огненный смерч. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщила Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).
— Огненный смерч: ветер, пыль и пламя сливаются в одну сокрушительную силу. Именно так выглядит пожар, с которым непрерывно борются спасатели Киевской области в Чернобыльской зоне отчуждения, — приводит сообщение службы РИА Новости.
На протяжении текущей недели Госслужба Украины по ЧС регулярно сообщала о крупных пожарах, возникших в Чернобыльской зоне. Работа по ликвидации возгораний продолжается круглосуточно.
За несколько дней до этого Киев накрыло едким облаком из-за пожара, продолжающегося в Чернобыльской зоне отчуждения.
В мае ученые рассказали, что Чернобыльская зона отчуждения стала одним из крупнейших убежищ для диких млекопитающих в Европе. Согласно их исследованию, несмотря на радиоактивное загрязнение, зона, непригодная для постоянного проживания людей, со временем стала важной территорией для дикой природы.