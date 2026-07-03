Очевидица рассказала о ЧП с катером в Воронеже

Водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, сообщали в СК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого. Валерия отдыхала на пляже с ребенком, самого наезда катера она не видела, но стала свидетельницей того момента, когда ребенка вынесли из воды на пляж местного санатория.