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Очевидица рассказала о ЧП с катером в Воронеже

Очевидица ЧП с катером в Воронеже рассказал, что на пляже не было спасателей.

ВОРОНЕЖ, 3 июл — РИА Новости. Мальчику, погибшему от наезда катера в Воронежском водохранилище, после эвакуации из воды до приезда скорой не оказали первую помощь, на пляже местного санатория не оказалось спасателей или медработников, рассказала РИА Новости находившаяся в тот момент там местная жительница Валерия.

Водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, сообщали в СК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого. Валерия отдыхала на пляже с ребенком, самого наезда катера она не видела, но стала свидетельницей того момента, когда ребенка вынесли из воды на пляж местного санатория.

«Увидела уже когда мальчик лежал на берегу. Есть вопросы к людям, которые отвечают за данный пляж. Пляж находится на территории санатория, но при этом какой-либо медперсонал отсутствует, спасателей тоже не видно было. Вызывали скорую, помогали работникам скорой помощи обычные люди», — рассказала собеседница.

Она также добавила, что и среди отдыхающих не было медработников, поэтому первую помощь ребенку не смогли оказать, пока не приехала скорая помощь.

«С пляжа мы с дочкой ушли в момент когда мальчика пытались реанимировать (врачи бригады скорой помощи — ред.)», — поделилась женщина.

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