Дизельное топливо в России: сколько стоит и что влияет на цену

В структуру цены на дизельное топливо входят стоимость сырья и переработки, налоги и акцизы, транспортные расходы и затраты на хранение. Кроме того, на конечную цену влияют сезонные колебания и региональная специфика рынка, отметил в беседе с РБК аналитик международного энергетического рынка, генеральный директор инжиниринговой компании «Группа МИНАКО» Дмитрий Маслов. По его словам, сегодня в России производят дизеля почти в два раза больше, чем бензина. «Важно понимать, что и объем экспорта у бензина и дизеля из России разный», — сказал он.