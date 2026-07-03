Дизельное топливо в России: сколько стоит и что влияет на цену

Сколько стоит дизельное топливо.
По данным Росстата, 29 июня средняя стоимость дизельного топлива (ДТ) по стране составила 84,84 ₽ за литр, тогда как неделей ранее — 82,93 ₽ за литр.
Цены на дизельное топливо за неделю с 23 по 29 июня выросли на 2,2%.
По состоянию на 29 июня ниже всего средняя розничная цена за литр дизельного топлива была в Ингушетии (74,5 ₽), наиболее высокая — в Севастополе (138,73 ₽), сообщила статслужба.
Что влияет на цену дизельного топлива.
В России дизель традиционно производился в больших объемах еще с советского времени, поскольку был ориентирован на армию и сельское хозяйство и грузовой транспорт, однако теперь ДТ стало восприниматься как полноценный востребованный продукт, а не дешевый «излишек производства», рассказал РБК аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
По его мнению, ситуация изменилась по мере увеличения спроса, в том числе из-за роста числа дизельных автомобилей. «Если раньше дизель стоил дешевле 92-го бензина, то сегодня во многих случаях он может стоить дороже 95-го», — подчеркнул эксперт.
В структуру цены на дизельное топливо входят стоимость сырья и переработки, налоги и акцизы, транспортные расходы и затраты на хранение. Кроме того, на конечную цену влияют сезонные колебания и региональная специфика рынка, отметил в беседе с РБК аналитик международного энергетического рынка, генеральный директор инжиниринговой компании «Группа МИНАКО» Дмитрий Маслов. По его словам, сегодня в России производят дизеля почти в два раза больше, чем бензина. «Важно понимать, что и объем экспорта у бензина и дизеля из России разный», — сказал он.
По мнению Юшкова, «сейчас дисбаланс в поставках чаще связан не с отсутствием производства, а с логистикой и распределением топлива по регионам». «При этом дизельного топлива в целом производится достаточно», — отметил эксперт.
Кто потребляет дизельное топливо.
Основные потребители ДТ в транспортном сегменте — это грузовой, железнодорожный и водный транспорт, а также сельскохозяйственная и строительная техника.
Относительно небольшую долю в этом секторе занимают легковые машины с дизельными двигателями. Кроме того, ДТ используется в промышленном и коммунальном сегментах.
Чем дизельное топливо отличается от бензина.
Дизельное топливо и бензин отличаются технологиями двигателей внутреннего сгорания. Из-за фундаментальных различий в химическом составе и принципе сгорания эти виды топлива невзаимозаменяемы.
«В бензиновом двигателе топливно-воздушную смесь поджигает искра от свечи зажигания. В дизельном двигателе в цилиндр под высоким давлением подается сильно разогретый воздух, а затем впрыскивается топливо, которое воспламеняется от температуры воздуха. Поэтому если у бензина важным параметром является октановое число, то у дизеля — цетановое, которое характеризует его способность к самовоспламенению», — рассказал Маслов.
Среди преимуществ ДТ эксперт отметил экономичность: «При одинаковых условиях эксплуатации дизельный двигатель расходует на 15−20% меньше топлива, чем бензиновый. Также важным преимуществом, особенно для грузовой и специальной техники, является крутящий момент на низких оборотах».