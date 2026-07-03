В обезвоженный поселок Водный Волгограда обещают вернуть ресурс

В поселке Водный Советского района Волгограда, где проживает около тысячи человек, несколько недель нет воды. По словам волгоградцев, ресурс в поселке фактически пропал после обрушения одной из двух водозаборных скважин еще полтора месяца назад. В настоящее время функционирует лишь одна скважина. Однако с наступлением жары и поливного сезона мощностей единственной скважины критически не хватает.