Трамп обсуждает, кого помиловать к 250-летию независимости США: в список может попасть рэпер P. Diddy

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о том, помилует ли он к 250-летию независимости Америки 56-летнего рэпера Шона Комбса (псевдоним P. Diddy), а также других известных осужденных. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.
«Президент Трамп … продолжает обсуждать другие акты милосердия, в том числе в отношении Шона P. Diddy Комбса и нескольких других известных фигур», — говорится в публикации.
По данным телеканала, глава Белого дома запланировал 3 июля совещание по вопросам помилования и примет решения на основе рекомендаций своих советников. Однако, по словам одного из источников, ни дело Комбса, ни другие резонансные случаи не входят в список рекомендаций, подготовленный командой по помилованиям.
Телеканал уточнил, что пока республиканец готовится помиловать группу лиц, осужденных за нарушения норм по выбросам и чистоте воздуха.
Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года суд в США приговорил скандального рэпера к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения и обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Комбса был признан виновным в транспортировке людей для занятия проституцией и оправдан по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства.