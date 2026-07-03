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Трамп обсуждает, кого помиловать к 250-летию независимости США: в список может попасть рэпер P. Diddy

CBS: Трамп еще не принял решения о помиловании рэпера P. Diddy.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп пока не принял решения о том, помилует ли он к 250-летию независимости Америки 56-летнего рэпера Шона Комбса (псевдоним P. Diddy), а также других известных осужденных. Об этом сообщил телеканал CBS со ссылкой на осведомленные источники.

«Президент Трамп … продолжает обсуждать другие акты милосердия, в том числе в отношении Шона P. Diddy Комбса и нескольких других известных фигур», — говорится в публикации.

По данным телеканала, глава Белого дома запланировал 3 июля совещание по вопросам помилования и примет решения на основе рекомендаций своих советников. Однако, по словам одного из источников, ни дело Комбса, ни другие резонансные случаи не входят в список рекомендаций, подготовленный командой по помилованиям.

Телеканал уточнил, что пока республиканец готовится помиловать группу лиц, осужденных за нарушения норм по выбросам и чистоте воздуха.

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года суд в США приговорил скандального рэпера к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения и обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Комбса был признан виновным в транспортировке людей для занятия проституцией и оправдан по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства.

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