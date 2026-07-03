Трамп обсуждает, кого помиловать к 250-летию независимости США: в список может попасть рэпер P. Diddy

Как писал сайт KP.RU, в октябре прошлого года суд в США приговорил скандального рэпера к четырем годам и двум месяцам тюремного заключения и обязал его выплатить штраф в размере 500 тысяч долларов. Комбса был признан виновным в транспортировке людей для занятия проституцией и оправдан по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации и сговоре с целью вымогательства.