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Очевидец рассказал подробности о ЧП с катером в Воронежской области

Погибший в Воронежской области мальчик пришел на пляж с семьей.

ВОРОНЕЖ, 3 июл — РИА Новости. Мальчик, погибший в результате наезда катера в Воронежском водохранилище, пришел на отдых на пляж с семьей — мамой, братом и бабушкой, рассказала РИА Новости находившаяся в тот момент на пляже местная жительница Валерия.

Собеседница уточнила, что не видела момент самого происшествия, но стала свидетельницей всего происходящего после того, как ребенка вытащили на берег местного санатория. Валерия в тот момент отдыхала там с ребенком.

«Там был брат, мама и бабушка. Кто-то говорил, что был отец и дедушка еще, но я их не видела», — рассказала собеседница, отвечая на вопрос о том, с кем был мальчик.

Водитель катера в четверг насмерть сбил купавшегося 11-летнего ребенка в Воронежском водохранилище, сообщали в СК. Подозреваемый задержан, возбуждено уголовное дело об убийстве. В МВД сообщали, что 45-летний водитель ранее был судим. Перед трагедией он пил алкоголь в компании друзей, а после происшествия скрывался у своего знакомого. Мужчине предъявлено обвинение по статье «нарушение правил движения, повлекшее смерть».

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