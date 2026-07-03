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У Лючика появилась собственная Верта: в Калининградский зоопарк привезли самку капибары

Три недели новый представитель семейства грызунов пробудет на карантине.

Источник: Клопс.ru

В Калининградский зоопарк прибыла самка капибары по имени Верта. Об этом рассказали в учреждении в пятницу, 3 июля.

Верта появилась на свет в 2025 году в Московском зоопарке и стала подарком Калининграду на 80-летие.

«Сейчас Верта, как и полагается, побудет на карантине 21 день, а потом (как же мы надеемся на это!) станет хорошей подругой и партнёром самцу Лючику со всеми вытекающими маленькими — миленькими последствиями», — прокомментировали в учреждении появление нового обитателя.

Калининградский зоопарк к своему 130-летнему юбилею заказал живые подарки, кто из зверей в ближайшее время уже приедет в регион, читайте в материале «Клопс».

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