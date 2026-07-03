У Лючика появилась собственная Верта: в Калининградский зоопарк привезли самку капибары

«Сейчас Верта, как и полагается, побудет на карантине 21 день, а потом (как же мы надеемся на это!) станет хорошей подругой и партнёром самцу Лючику со всеми вытекающими маленькими — миленькими последствиями», — прокомментировали в учреждении появление нового обитателя.