ООН призвала Украину прекратить пытки военнопленных солдат ВС РФ

Украинская сторона должна незамедлительно остановить пытки российских военнослужащих. С таким заявлением выступил верховный комиссар Организации Объединенных Наций (ООН) по правам человека Фолькер Тюрк заявил на 62-й сессии Совета ООН по правам человека.
По его словам, более половины военнопленных, захваченных Украиной, сообщают сотрудникам его управления о пытках или других формах жестокого обращения. Тюрк утверждает, что это в основном происходило в пунктах временного содержания до их перевода в официальные места заключения.
— Применение пыток в отношении военнопленных должно быть немедленно прекращено, — заявил Тюрк.
Тюрк подчеркнул, что запрет на пытки носят «абсолютный характер», и все, кто несет ответственность за их применение, должны быть наказаны, передает «Москва 24».
В этот же день посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник заявил, что Москва за прошедший год передала Киеву 20 354 тела солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ), Киев вернул 627 погибших военнослужащих России.
Днем ранее Минобороны сообщило, что Россия и Украина провели очередной обмен военнопленными по формуле «160 на 160». Также в середине мая в Сети появилась видеозапись с 205 российскими бойцами, которые вернулись на родину в результате обмена из украинского плена.