Из Петербурга запустят поезд в Анапу с 16 июля

Один из составов уже вышел на линию. Речь идёт о поезде № 153/154, связывающем Москву и Ростов-на-Дону. Первый рейс из донской столицы уже прибыл в Москву. Отправление из столицы теперь будет ежедневным в 20:00. С 16 июля начнёт ходить сквозной поезд № 177/178 из Санкт-Петербурга в Анапу. График движения — через день. Первый рейс из Северной столицы отправится 16 июля в 01:40, а обратный — из Анапы 18 июля в 04:17.