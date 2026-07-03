Из Петербурга запустят поезд в Анапу с 16 июля

В середине лета 2026 года пассажиры из Санкт-Петербурга и Москвы получат дополнительные возможности для поездок на юг страны. Компания-перевозчик «Гранд Сервис Экспресс» анонсировала запуск трёх новых железнодорожных направлений, сообщается в официальном Telegram-канале организации.
Один из составов уже вышел на линию. Речь идёт о поезде № 153/154, связывающем Москву и Ростов-на-Дону. Первый рейс из донской столицы уже прибыл в Москву. Отправление из столицы теперь будет ежедневным в 20:00. С 16 июля начнёт ходить сквозной поезд № 177/178 из Санкт-Петербурга в Анапу. График движения — через день. Первый рейс из Северной столицы отправится 16 июля в 01:40, а обратный — из Анапы 18 июля в 04:17.
Ежедневным с 10 июля станет маршрут № 433/434 Москва — Новороссийск. Отправление первого состава из Москвы запланировано на 17:45 10 июля, из Новороссийска — на то же время 12 июля. Билеты на все три направления поступят в продажу за 30 суток до даты отправления.