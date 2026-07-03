Книги, выпускной и артисты в «чаше»: в Калининграде стартовал день города

В самом западном регионе страны начались торжественные мероприятия, посвященные 80-летию Калининграда. Отмечать день рождения города будут на протяжении трех дней — с 3 по 5 июля.
В 1946 году указом президиума Верховного Совета СССР Кенигсбергская область, доставшая нашей стране по итогам Второй Мировой войны, была переименована в Калининградскую, а Кенигсберг — в Калининград. С этого момента регион стал для многих новой родиной.
Символично, что первым мероприятием 3 июля стал памятный митинг, который прошел у мемориального комплекса 1200 воинам-гвардейцам. Он посвящен бойцам 11-й гвардейской армии, погибшим при штурме Кенигсберга в 1945-м.
Цветы к мемориалу возложили заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова, полномочный представитель президента России в Северо-Западном федеральном округе Игорь Руденя, губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных и сотрудники правоохранительных органов.
«Я хочу обратиться к калининградцам и от всей души поздравить с восьмидесятилетием образования Калининградской области, потому что это поистине историческое событие, событие, которое связано с результатами Второй мировой войны. И сегодня мы здесь у памятника преклоняем головы перед советскими солдатами, которые отдали свои жизни для того, чтобы был мир, мир на земле, мир в стране», — отметила Татьяна Голикова.
Патриотическую молодежную акцию у мемориала также провели представители Межрегионального общественного патриотического движения «Вечно живые», калининградского отделения Российского Союза ветеранов, молодежного центра областного отделения Русского географического общества, Калининградской епархии РПЦ, члены Общественной палаты Калининградской области, Герой России Игорь Матковский, кадеты и активная молодежь региона.
На мемориале 1200 воинам-гвардейцам прошло памятное мероприятие. Фото: Денис Гонтарь / РГ.
Патриотические настроения в областном центре постепенно сменились культурными и литературными. Так, на острове Канта открылась ярмарка «Книжный остров — 2026». Организатором фестиваля выступил Союз писателей России. Помимо калининградцев, в нем принимают участие литераторы из Москвы, Петербурга, Мурманска, Пскова, Кузбасса и других регионов страны.
На ярмарке все желающие могли увидеть выступления творческих коллективов, посетить встречи с мастерами пера и слова, оценить презентации и новинки от издательств. «Ярмарка позволяет нам объединить различные направления литературы на одной площадке. Благодаря этому привычная для всех книга плавно перетекает в другие формы искусства: театр, кино, музыку», — рассказала организатор ярмарки «Книжный остров 2026», директор Калининградского регионального отделения Союза писателей России Ирина Годзелих.
Эстафету от литераторов подхватили выпускники калининградского вуза, праздник для которых провели в Кафедральном соборе. Церемония вручения дипломов продолжалась без малого 12 часов. Заветные «корочки» о высшем образовании получили почти 2000 специалистов, о среднем профессиональном образовании — 674 выпускника. Аспирантуру закончили 36 молодых ученых.
Специальную программу в честь дня города подготовили ведущие музеи региона. Так, например, Музей Мирового океана открыл выставку «Город победителей». Она рассказывает о людях, которые возрождали из пепла сожженный войной регион: разбирали завалы, строили города, отправлялись в Балтийское море на промысел, чтобы обеспечить едой всю страну.
Дождь и ветер не испортили настроение жителям и гостям Калининграда. Фото: Денис Гонтарь / РГ.
Калининградский музей изобразительных искусств представил работы художников-фронтовиков, которые после Великой Отечественной войны приехали в Калининград и не просто жили здесь, а во многом сформировали местную художественную среду.
Атриум филиала Третьяковской галереи в Калининграде объединил любителей классической музыки. В рамках фестиваля Pianissimo шедевры Равеля, Рамо, Мендельсона, Шуберта и Прокофьева исполнил за одиноким роялем российский пианист Константин Емельянов.
Главной развлекательной площадкой стал стадион «Ростех-Арена». Концертная программа первого дня получила название «Свои для своих»: для жителей и гостей региона выступили областные творческие коллективы. Хэдлайнерами вечера стали ансамбль песни и пляски Балтийского флота, группа «ГРОМЧЕ» и Балтийский Казачий хор.
Выступления главных звезд еще впереди. Так, 4 июля в «чаше» стадиона выступят группа «Браво» и Родион Газманов, 5 июля — 5sta Family, Burito и Zivert.