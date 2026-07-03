Книги, выпускной и артисты в «чаше»: в Калининграде стартовал день города

«Я хочу обратиться к калининградцам и от всей души поздравить с восьмидесятилетием образования Калининградской области, потому что это поистине историческое событие, событие, которое связано с результатами Второй мировой войны. И сегодня мы здесь у памятника преклоняем головы перед советскими солдатами, которые отдали свои жизни для того, чтобы был мир, мир на земле, мир в стране», — отметила Татьяна Голикова.