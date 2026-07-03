ЕС в июне нарастил импорт сжиженного природного газа из России на 10 процентов

Европейский союз (ЕС) нарастил импорт сжиженного природного газа из России в июне на 10 процентов по сравнению с июнем прошлого года, поставки составили 2,169 миллиарда кубометров. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на данные аналитической компании Bruegel.
— Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. После этого они несколько снизились, но продолжают держаться на высоком уровне относительно прошлых лет, несмотря на то что ЕС приступил к поэтапному отказу от поставок газа из России, — говорится в материале.
При этом поставки сжиженного природного газа из стран Ближнего Востока в первом месяце лета этого года были нулевыми на фоне приостановки производства в Катаре, пишет агентство.
30 июня представитель Европейской комиссии (ЕК) Анна-Кайса Итконен заявила, что ЕК исключает возвращение к поставкам российского газа даже на фоне энергетического кризиса.
В Евросоюзе с 17 июня стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа в рамках регламента о так называемом поэтапном отказе от энергоносителей из РФ. С этой даты начинает действовать запрет на поставки такого газа по краткосрочным контрактам. Документ окончательно принял Совет ЕС в январе.