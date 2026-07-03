ЕС в июне нарастил импорт сжиженного природного газа из России на 10 процентов

— Поставки из России в марте обновили рекорд за всю историю наблюдений Bruegel с 2019 года, составив 2,459 миллиарда кубометров. После этого они несколько снизились, но продолжают держаться на высоком уровне относительно прошлых лет, несмотря на то что ЕС приступил к поэтапному отказу от поставок газа из России, — говорится в материале.