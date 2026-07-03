Юноша на улице забросал помидорами депутата Верховной рады Украины Тищенко

В Киеве юноша забросал помидорами депутата Верховной рады Украины Николай Тищенко, подозреваемого во взяточничестве и в незаконном обогащении, после суда по его делу. Об этом написали местные СМИ.
— Парень забросал депутата Тищенко помидорами после суда, где ему назначили 10 миллионов гривен залога по делу о «крышевании» мошеннических кол-центров. Тищенко попытался напасть на парня, но тот убежал, — говорится в материале.
На опубликованных кадрах видно, что после первого броска депутат пошел в сторону юноши, призывая его нападать, а затем попытался и сам ответить «обидчику», передает РИА Новости.
В начале июне этого года Каменка-Бугский городской совет во Львовской области забыл отключить YouTube-трансляцию из сессионного зала и показал застолье сотрудников в прямом эфире.
31 июля 2025 года депутаты Верховной рады Украины устроили драку во время рассмотрения законопроекта о возвращении полномочий Национального антикоррупционного бюро Украины и специализированной антикоррупционной прокуратуры страны. Между двумя парламентариями разгорелся серьезный спор, после чего один из участников конфликта начал наносить удары другому. Политиков разняли присутствующие.