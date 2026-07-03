На рэпера Птаху составили протокол о пропаганде наркотиков

В Никулинский районный суд Москвы поступил административный протокол в отношении рэпера Давида Нуриева, известного под псевдонимом Птаха. Как следует из картотеки суда, его обвиняют в пропаганде наркотических средств в интернете (ч. 3 ст. 6.13 КоАП РФ).
Рассмотрение материалов назначено на 16 июля. Рэперу по статье грозит штраф до 30 тыс. руб.
Птаха участвовал в группах «Отверженные», Centr, «Три кита», а также был сооснователем музыкального лейбла «ЦАО Records». Весной рэпер возглавил масонскую ложу в Москве. До мая 2027 года он был избран досточтимым мастером синей ложи «Святой Грааль».