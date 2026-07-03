Угроза ракетной атаки объявлена в Волгограде: население оповещает сирена

— Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.) Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в укрытии до отмены ракетной опасности, — говорится в официальном сообщении РСЧС.