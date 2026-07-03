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Угроза ракетной атаки объявлена в Волгограде: население оповещает сирена

3 июля вечером РСЧС Волгоградской области предупредила жителей региона об угрозе ракетной атаки. Как.

3 июля вечером РСЧС Волгоградской области предупредила жителей региона об угрозе ракетной атаки. Как сообщает ИА «Высота 102», предупреждение было получено в 20.39.

Сразу следом за объявление угрозы ракетного удара в региональной столице включили тревожные сирены. Жителям рекомендовано спуститься в укрытия.

— Отключите газ, воду, электричество и проследуйте в ближайшее укрытие, а при его отсутствии в ближайшее заглубленное помещение подземного пространства (подвал, погреб, подземный паркинг, метрополитен и т.п.) Возьмите с собой документы, питьевую воду, теплую одежду и необходимые лекарства. Избегайте открытой местности. Не подходите к окнам. Не пользуйтесь лифтом. Находитесь в укрытии до отмены ракетной опасности, — говорится в официальном сообщении РСЧС.

Вслед за сиреной впервые в Волгограде прозвучало голосовое предупреждение дежурного ЕДДС. Жителей региональной столицы призвали немедленно спуститься в укрытия.

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