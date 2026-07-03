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В Ростовской области объявлена ракетная опасность вечером 3 июля

Дончан призвали пройти в убежища, подвальные помещения или подземные паркинги.

Источник: Комсомольская правда

Вечером 3 июля в Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее экстренное предупреждение распространил главк МЧС по региону.

— В Ростовской области объявлена ракетная опасность, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.

Жителям Дона настоятельно советуют незамедлительно пройти в убежища, подвальные помещения или подземные паркинги.

Напомним, что минувшей ночью система ПВО отразила атаку беспилотников на территорию области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были сбиты в Миллеровском районе. Обошлось без пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.

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