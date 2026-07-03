В Ростовской области объявлена ракетная опасность вечером 3 июля

Вечером 3 июля в Ростовской области была объявлена ракетная опасность. Соответствующее экстренное предупреждение распространил главк МЧС по региону.
— В Ростовской области объявлена ракетная опасность, — сообщили в чрезвычайном ведомстве.
Жителям Дона настоятельно советуют незамедлительно пройти в убежища, подвальные помещения или подземные паркинги.
Напомним, что минувшей ночью система ПВО отразила атаку беспилотников на территорию области. По данным губернатора Юрия Слюсаря, вражеские БПЛА были сбиты в Миллеровском районе. Обошлось без пострадавших, разрушений на земле не зафиксировано.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Узнать больше по теме
Что делать при ракетной опасности: памятка и алгоритм действий
Что делать при угрозе ракетного обстрела — вопрос, который, к сожалению, в условиях современной геополитической ситуации волнует все больше людей. В материале мы рассказываем, как действовать при ракетной атаке, какие шаги предпринять на улице и в помещении, а также о том, как максимально обезопасить себя от возможной угрозы.Читать дальше