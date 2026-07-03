«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с шифровкой «герцотютя»

Радиостанция УВБ-76, которую также называют «радиостанцией Судного дня» или «Жужжалкой», вышла в эфир с двумя новыми сообщениями. Об этом в пятницу, 3 июля, сообщил Telegram-канал «УВБ-76 логи», который отслеживает активность частоты.
По информации канала, в 19:56 по Москве в эфире прозвучали слова «герцотютя» и «смоковный».
24 июня установка вышла в эфир 20 раз за день. До 16:44 по Москве в эфире прозвучали 13 сообщений. Первый сигнал поступил в 09:11 по московскому времени, он содержал необычное слово «амиловкус». Через пять минут специалисты зафиксировали слово «растирание» и так далее. Уже после этого менее чем за два часа УВБ-76 опубликовала еще семь необычных сообщений.
Почему «Жужжалка» проявила такую активность — неизвестно, однако это не рекордное количество передач. 12 февраля частота достигла пика активности, передав за сутки 24 зашифрованных сообщения. Telegram-канал «УВБ-76 логи» объяснил, с чем может быть связана ее необычайно высокая активность.
Местоположение и назначение радиостанции неизвестны. Однако ее деятельность часто связывают с разведывательными или военными структурами. Некоторые из исследователей придерживаются версии, что радиостанция УВБ-76 помогает найти и установить контакт с внеземными цивилизациями. Существует версия, что радиостанция передает секретные инструкции российским разведчикам по всему миру. Самые известные теории заговора о «радиостанции Судного дня» — в материале «Вечерней Москвы».