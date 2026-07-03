«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир с шифровкой «герцотютя»

24 июня установка вышла в эфир 20 раз за день. До 16:44 по Москве в эфире прозвучали 13 сообщений. Первый сигнал поступил в 09:11 по московскому времени, он содержал необычное слово «амиловкус». Через пять минут специалисты зафиксировали слово «растирание» и так далее. Уже после этого менее чем за два часа УВБ-76 опубликовала еще семь необычных сообщений.