Нетаньяху договорился встретиться с Трампом в США

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом … Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США», — говорится в сообщении.
В канцелярии отметили, что премьер Израиля также поздравил Трампа с 250-летием независимости США.
Как писал сайт KP.RU, 19 июня глава Белого дома заявил, что у него хорошие отношения с премьером Израиля. Однако, по словам республиканца, ему приходится принимать меры, чтобы глава еврейского государства оставался «в здравом уме».
При этом днем ранее портал Axios сообщил, что Нетаньяху пришел в бешенство от соглашения, которое американский президент заключил с Ираном. Это стало для израильского лидера «еще одним ударом со стороны его незаменимого союзника».