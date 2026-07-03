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Нетаньяху договорился встретиться с Трампом в США

Нетаньяху и Трамп провели телефонный разговор, где обсудили встречу.

Источник: Комсомольская правда

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Дональдом Трампом договорились в ближайшее время встретиться в США. Об этом сообщила канцелярия главы правительства еврейского государства.

«Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что поговорил с президентом США Дональдом Трампом … Нетаньяху и Трамп договорились в скором времени встретиться в США», — говорится в сообщении.

В канцелярии отметили, что премьер Израиля также поздравил Трампа с 250-летием независимости США.

Как писал сайт KP.RU, 19 июня глава Белого дома заявил, что у него хорошие отношения с премьером Израиля. Однако, по словам республиканца, ему приходится принимать меры, чтобы глава еврейского государства оставался «в здравом уме».

При этом днем ранее портал Axios сообщил, что Нетаньяху пришел в бешенство от соглашения, которое американский президент заключил с Ираном. Это стало для израильского лидера «еще одним ударом со стороны его незаменимого союзника».

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