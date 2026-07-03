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Ростов получит новую магистраль до Аксайского района за 3,6 млрд рублей

Ростовская область заключила контракт стоимостью 3,594 млрд руб. на прокладку первого отрезка новой магистрали Орбитальная-2, которая свяжет областной центр с Аксайским районом, — победителем торгов стало АО «Донаэродорстрой». Сведения о заключенном соглашении опубликованы на официальном портале государственных закупок.

Источник: Коммерсантъ

Ростовская область заключила контракт стоимостью 3,594 млрд руб. на прокладку первого отрезка новой магистрали Орбитальная-2, которая свяжет областной центр с Аксайским районом, — победителем торгов стало АО «Донаэродорстрой». Сведения о заключенном соглашении опубликованы на официальном портале государственных закупок.

Право на проведение работ получило АО «Донаэродорстрой». Компания предложила наиболее выгодные условия: итоговая цена контракта составила 3,594 млрд руб., что примерно на 100 млн руб. ниже первоначально предусмотренной бюджетной суммы.

Речь идет о пятикилометровом участке трассы от шоссе Ростов — Дебальцево до улицы Обсерваторной. Четырехполосная дорога пересекает реку Темерник — для этого возведут железобетонный мост протяженностью 40 метров. В дальнейшем новая магистраль войдет в систему частичного дублирования Ростовского транспортного кольца.

Помимо дорожного полотна и мостового перехода, подрядчик обязан переустроить инженерную инфраструктуру: газопроводы, водоснабжение, канализационные сети, линии электропередачи и телекоммуникаций. В проект включено также обустройство тротуаров и велосипедных дорожек, а для компенсации зеленых насаждений предусмотрена высадка деревьев. Срок сдачи объекта — декабрь 2027 года.

С точки зрения городской транспортной логистики проект приобретает особую актуальность: новая магистраль призвана снизить нагрузку на дорожную сеть в северных кварталах Ростова и обеспечить удобный подъезд к микрорайону Суворовский, который переживает активную жилую застройку и стремительный прирост населения.