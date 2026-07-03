Ростов получит новую магистраль до Аксайского района за 3,6 млрд рублей

Помимо дорожного полотна и мостового перехода, подрядчик обязан переустроить инженерную инфраструктуру: газопроводы, водоснабжение, канализационные сети, линии электропередачи и телекоммуникаций. В проект включено также обустройство тротуаров и велосипедных дорожек, а для компенсации зеленых насаждений предусмотрена высадка деревьев. Срок сдачи объекта — декабрь 2027 года.