В ВГЛТУ открыли лабораторию для исследований углеродного баланса лесов

По данным университета, оборудование позволяет проводить как полевые, так и стационарные исследования. В частности, ученые смогут измерять потоки углекислого газа, выделяемого или поглощаемого почвой и растительностью, а также вести непрерывный мониторинг газообмена на протяжении всего вегетационного сезона.