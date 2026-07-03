В ВГЛТУ открыли лабораторию для исследований углеродного баланса лесов

В Воронежском государственном лесотехническом университете (ВГЛТУ) имени Морозова открыли лабораторию биогеохимии лесных экосистем. Подразделение оснащено оборудованием для мониторинга парниковых газов и анализа почв. Об этом сообщает издание «VRN Град».
Лабораторию открыли в рамках III Международной научно-практической конференции «Биоэкономика и климат: глобальный диалог». В церемонии приняли участие заместитель министра науки и высшего образования РФ Денис Секиринский, заместитель губернатора Воронежской области Игорь Лотков и ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк.
По данным университета, оборудование позволяет проводить как полевые, так и стационарные исследования. В частности, ученые смогут измерять потоки углекислого газа, выделяемого или поглощаемого почвой и растительностью, а также вести непрерывный мониторинг газообмена на протяжении всего вегетационного сезона.
Как рассказала заведующая кафедрой ландшафтной архитектуры и почвоведения Елена Тихонова, исследования проводят в различных типах лесов, включая сосняки и дубравы. Приборы позволяют определять содержание органического углерода, тяжелых металлов и ферментативную активность почв. В 2026 году ученые планируют расширить географию исследований: помимо Воронежской области, новые пробные площадки появятся в Липецкой области.
По предварительным данным исследователей, уровень эмиссии углекислого газа может существенно различаться в зависимости от типа экосистемы и погодных условий. В отдельных случаях лесополосы демонстрируют более высокие показатели выбросов, чем пашни, отмечают в вузе.
Как заявил ректор ВГЛТУ Михаил Драпалюк, результаты работы лаборатории планируется использовать для изучения углеродного баланса лесных экосистем и подготовки научных рекомендаций по адаптации лесного хозяйства к изменениям климата.