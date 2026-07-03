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В Прикамье суд взыскал 137 миллионов за порчу земли

Ущерб будет передан в доход государства.

Источник: Комсомольская правда

В Арбитражном суде Пермского края поставлена точка в деле о незаконной добыче ископаемых. По иску надзорных органов с нечистого на руку юридического лица взыскан колоссальный ущерб — более 137 миллионов рублей.

В чем суть дела? Компания развернула добычу песчано-гравийной смеси на землях сельскохозяйственного назначения. По сути, «черные копатели» варварски уничтожили плодородный слой почвы, превратив пашни в карьер.

Прокуратура Пермского края доказала не только сам факт причинения вреда природе, но и недобросовестность ответчика, который ранее уже привлекался к административной ответственности.

— Суд полностью удовлетворил исковые требования, встав на сторону государства и экологии. Вся сумма ущерба — 137,4 млн рублей — будет взыскана в доход государства, — сообщили в прокуратуре Пермского края.