СМИ: Подозреваемая в организации взрыва в Монако имела в Германии статус беженки

Подозреваемая в покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако получила статус беженки в Германии. Об этом сообщило издание Nice-Matin со ссылкой на документы Интерпола.
— До этого проживала… в Хофхайме, где 4 октября 2022 года она была зарегистрирована в качестве беженца от войны, — говорится в публикации.
Покушение на Ермолаева произошло вечером 29 июня. Бомба сработала в доме, где жил бизнесмен. Ранения получил он сам, его спутница Анна Насобина, а также 13-летний сын предпринимателя. На следующий день полиция задержала первого подозреваемого, но вскоре отпустила его без предъявления обвинений.
Главной подозреваемой стала женщина. Полиция Монако установила личность подозреваемой, которую нашли «в одной из европейских стран». Власти княжества попросили у этих государств помощи в расследовании. По версии СМИ, речь идет о гражданке Украины, которая живет в ФРГ.
Соответствующий инцидент стал первым терактом в истории Монако. Какие мотивы могли быть у подрывников, выясняла «Вечерняя Москва».